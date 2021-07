« Enfances : pointillés » de Karl Naegelen sur des textes d’Elise Caron (5/5)

Dans Création Mondiale cette semaine les cinq instantanés poétiques d’Enfances-Pointillés, imaginés pour trois solistes de l’Ensemble Multilatérale : cinq textes d’Elise Caron, incarnés par la musicienne et tissés avec la musique de Karl Naegelen.

« Enfances : pointillés » de Karl Naegelen sur des textes d’Elise Caron, pour voix et trois instruments

Avec Elise Caron (voix, flûte) et l’Ensemble Multilatérale :

Lise Baudoin (piano), Aurélie Saraf (harpe), Pablo Tognan (violoncelle)

Création enregistrée le 31 mai Salle Colonne

Enfances-Pointillés #5 Ladellor

Toute cette semaine Elise Caron et Karl Naegelen se retrouvent sur le terrain du poétique, de l’épure, du mot et du son ciselés. Rien de trop, jamais ! Tout est suggéré et joué superbement par les solistes de l’Ensemble Multilatérale.

Chaque miniature est l’écho d’une situation de l’enfance, vécue, observée par Elise Caron. Dans le tableau d’aujourd’hui, une grand-mère échange avec sa petite-fille dans l’intimité de la chambre à coucher ; c’est l‘heure de dormir, mais la petite Olive résiste et répète à l’envi ce mot magique « Ladellor » ? (Il est quelle heure ?), sans vraiment écouter la réponse...