« Enfances : pointillés » de Karl Naegelen sur des textes d’Elise Caron (4/5)

Dans Création Mondiale cette semaine les cinq instantanés poétiques d’Enfances-Pointillés, imaginés pour trois solistes de l’Ensemble Multilatérale : cinq textes d’Elise Caron, incarnés par la musicienne et tissés avec la musique de Karl Naegelen.

« Enfances : pointillés » de Karl Naegelen sur des textes d’Elise Caron, pour voix et trois instruments

Avec Elise Caron (voix, flûte) et l’Ensemble Multilatérale :

Lise Baudoin (piano), Aurélie Saraf (harpe), Pablo Tognan (violoncelle)

Création enregistrée le 31 mai Salle Colonne

Enfances-Pointillés #4 Regardez-moi ceux-là !

Aurélie Saraf, musicienne de l’ensemble Multilatérale, n’est pas pour rien dans la genèse des cinq tableaux d’Enfances-Pointillés. Sa fine intuition a permis aux univers sonores et poétiques d’Elise Caron et Karl Naegelen de se rencontrer.

Yann Robin, directeur artistique de Multilatérale (et compositeur des Cinq Etudes sacrées de la semaine dernière dans Création mondiale), a donné carte blanche aux trois comparses pour cette exploration de l’enfance.

Les sonorités de la harpe préparée et du toy piano sont associées à un piano lui aussi préparé (Lise Baudoin) et au violoncelle de Pablo Tognan, violoncelle qui souvent double la voix...

Dans le fragment d’aujourd’hui, le compositeur propose un authentique jeu de ping-pong entre musique et texte.