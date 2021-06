« Enfances : pointillés » de Karl Naegelen sur des textes d’Elise Caron (2/5)

Dans Création Mondiale cette semaine les cinq instantanés poétiques d’Enfances-Pointillés, imaginés pour trois solistes de l’Ensemble Multilatérale : cinq textes d’Elise Caron, incarnés par la musicienne et tissés avec la musique de Karl Naegelen.

« Enfances : pointillés » de Karl Naegelen sur des textes d’Elise Caron, pour voix et trois instruments

Avec Elise Caron (voix, flûte) et l’Ensemble Multilatérale :

Lise Baudoin (piano), Aurélie Saraf (harpe), Pablo Tognan (violoncelle)

Création enregistrée le 31 mai Salle Colonne

Enfances-Pointillés #2 Papa ? Maman ?

L’idée d’Enfances-Pointillés a germé dans l’imagination de la harpiste de l’ensemble Multilatérale, Aurélie Saraf, et du compositeur Karl Naegelen.

Compagnons de route de longue date, ils avaient enfin envie d’explorer ensemble le thème de l’enfance et ont immédiatement songé à Elise Caron. La suite de saynètes est un vrai tissage, un quatre mains. Au coeur de ces pièces, les regards croisés du compositeur et de la musicienne sur le mondes des enfants, celui des adultes, et la façon dont ces deux mondes communiquent (ou pas…).

Elise Caron a une vraie fascination pour l’enfance. Elle s’évertue à parler des/aux enfants sans « faire l’enfant ». On est sur un fil fragile qu’elle maîtrise formidablement bien !