" Encierro " de Justina Repeckaite (5/5)

Nouveau générique de l'émission :

Aurélien Dumont : "Start the Dance"

Interprété par l’ensemble Linea, dirigé par Jean-Philippe Wurtz

Extrait de l’album "Stillness", paru chez Odradek Records

« Encierro » de Justina Repečkaitė

Pour quatuor de saxhorns

Interprété par le Quatuor Opus 333

Création enregistrée à Radio France le 26 juin 2019

Tableau 5

Encierro vient enrichir le répertoire du jeune quatuor Opus 333, formation très engagée dans la création.

Chaque collaboration avec un compositeur est une nouvelle exploration des possibilités sonores du saxhorn, ici par exemple par le biais de modes de jeu particuliers. Et puis chaque collaboration se fait dans aussi un temps bien défini.

Au début, Encierro a paru un peu abstraite aux musiciens du quatuor, mais très vite ils sont "entrés dedans", comme dans n’importe quelle pièce de musique de chambre, et en ont saisi la dramaturgie et la force.