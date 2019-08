" Encierro " de Justina Repeckaite (4/5)

Nouveau générique de l'émission :

Aurélien Dumont : "Start the Dance"

Interprété par l’ensemble Linea, dirigé par Jean-Philippe Wurtz

Extrait de l’album "Stillness", paru chez Odradek Records

« Encierro » de Justina Repečkaitė

Pour quatuor de saxhorns

Interprété par le Quatuor Opus 333

Création enregistrée à Radio France le 26 juin 2019

Tableau 4

Encierro signifie en espagnol enfermement, et l’idée de l’enfermement, de la contrainte est une idée qui intéresse beaucoup la jeune compositrice Justina Repečkaitė.

La composition suppose toujours quelques règles et beaucoup de contraintes. C’est encore plus vrai quand on est passionnée de mathématiques comme l’est cette musicienne. Pour les interprètes, tout le défi consiste à jouer avec ces règles de composition et à trouver des interstices où s’échapper.

De plus, si Encierro explore les possibilités sonores du saxhorn de façon très méthodique, il y a quand même l’idée d‘un voyage !