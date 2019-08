" Encierro " de Justina Repeckaite (3/5)

Nouveau générique de l'émission :

Aurélien Dumont : "Start the Dance"

Interprété par l’ensemble Linea, dirigé par Jean-Philippe Wurtz

Extrait de l’album "Stillness", paru chez Odradek Records

« Encierro » de Justina Repečkaitė

Pour quatuor de saxhorns

Interprété par le Quatuor Opus 333

Création enregistrée à Radio France le 26 juin 2019

Tableau 3

Justina Repečkaitė est soprano colorature et compositrice. Elle a fait son tout premier apprentissage de compositrice dans son pays natal, la Lituanie, auprès de pédagogues et compositeurs très attachés à l‘idée formelle de la composition, notamment aux proportions, qui donnent à toute musique écrite sa colonne vertébrale et sa cohérence.

Encierro s’articule en 5 mouvements : c’est la règle de jeu de nos miniatures radiophoniques. Il n’empêche que la compositrice Justina Repečkaitė a plutôt envisagé son exploration du quatuor de saxhorn en trois étapes.

Nous avons commencé lundi dans les graves de l’instruments. Avant d’explorer le registre aigu, nous partons aujourd’hui dans un no man’s land...