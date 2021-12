« En attendant Schippel » pour comédien et six instruments de Martin Moulin (5/5)

Création Mondiale vous emmène cette semaine du côté du théâtre musical grâce au compositeur Martin Moulin et à l'Ensemble Offrandes : des musiciens-acteurs-chanteurs; rejoints par un comédien. Le titre de ce feuilleton : "En attendant Schippel" !

«En attendant Schippel» pour comédien et six instruments de Martin Moulin

Interprété par l'ensemble Offrandes

Avec : Laure Balteaux (violoncelle, voix), - Samuel Boré (piano et voix), Stéphane Charlot, (saxophones, voix), PatrickCondé (comédien), Jean-Christophe Garnier (percussions, voix) Guillaume Grimal (clarinette, voix) et Olivier Mingam (violon, voix)

Direction : Martin Moulin

Création enregistrée le 24 octobre 2019 à Radio France.

Cinquième saynète : Gaston chez les Morses (où il est question d’une improbable rencontre entre Théophile de Viau et Violetta Valéry)

à Carmelo, qui aimait tant verdi, et au petit Gaston qui n’a encore jamais vu de morses

Dans "En Attendant Schippel", les références littéraires et musicales sont nombreuses, et d’origines diverses.

Aujourd’hui vendredi, la dernière saynète pousse encore plus loin le jeu des palimpsestes. Purcell côtoie Verdi, Piavé ( le librettiste de la Traviata) Théophile de Viau....

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Le point de départ est un poème de ce Théophile tant aimé par le compositeur, déclamé à l’ancienne par Eugène Green. Martin Moulin écoute cet enregistrement à la maison avec son fils.

"Les Morts" deviennent "les Morses" !

Pour en savoir plus sur "Schippel le Bourgeois"