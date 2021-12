« En attendant Schippel » pour comédien et six instruments de Martin Moulin (2/5)

Création Mondiale vous emmène cette semaine du côté du théâtre musical grâce au compositeur Martin Moulin et à l'Ensemble Offrandes : des musiciens-acteurs-chanteurs; rejoints par un comédien. Le titre de ce feuilleton : "En attendant Schippel" !

«En attendant Schippel» pour comédien et six instruments de Martin Moulin

Interprété par l'ensemble Offrandes

Avec : Laure Balteaux (violoncelle, voix), - Samuel Boré (piano et voix), Stéphane Charlot, (saxophones, voix), PatrickCondé (comédien), Jean-Christophe Garnier (percussions, voix) Guillaume Grimal (clarinette, voix) et Olivier Mingam (violon, voix)

Direction : Martin Moulin

Création enregistrée le 24 octobre 2019 à Radio France.

Deuxième Saynète : un Souvenir de Schumann (Debussy et Kurtag sont aussi là)

à Sophie

Martin Moulin est quasi autodidacte en composition, mais il a étudié l'écriture et il est imprégné de la lecture approfondie de beaucoup de partitions. Ces musiques aimées, étudiées, dirigées aussi, sont si présentes dans sa mémoire de musicien qu'elles rejaillissent souvent à l'intérieur de sa propre musique. Martin Moulin pratique le mille-feuilles sonore !

Le deuxième tableau de "En attendant Schippel" est un exemple de ce processus.

Pour en savoir plus sur "Schippel le Bourgeois"