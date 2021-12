« En attendant Schippel » pour comédien et six instruments de Martin Moulin (1/5)

Création Mondiale vous emmène cette semaine du côté du théâtre musical grâce au compositeur Martin Moulin et à l'Ensemble Offrandes : des musiciens-acteurs-chanteurs; rejoints par un comédien. Le titre de ce feuilleton : "En attendant Schippel" !

«En attendant Schippel» pour comédien et six instruments de Martin Moulin

Interprété par l'ensemble Offrandes

Avec : Laure Balteaux (violoncelle, voix), - Samuel Boré (piano et voix), Stéphane Charlot, (saxophones, voix), PatrickCondé (comédien), Jean-Christophe Garnier (percussions, voix) Guillaume Grimal (clarinette, voix) et Olivier Mingam (violon, voix)

Direction : Martin Moulin

Création enregistrée le 24 octobre 2019 à Radio France.

Première saynète : Faire pipi derrière le radiateur

à Basile

"Schippel le Bourgeois", c'est le titre d'une pièce de théâtre de Carl Sternheim du début du 20ème siècle. Son sujet : la lutte des classes sur fond musical ; la musique en effet est au cœur de la pièce. Cette histoire a inspiré à Martin Moulin un opéra de chambre qui sera créé en janvier prochain sur la scène nationale du Mans. Pour patienter, et en même temps pour nous mettre en appétit, Martin Moulin a imaginé une suite de tableaux dans l'esprit de l'opéra.

Partisan de l'écriture par couches, Martin Moulin superpose dans ses pièces quantités d'éléments vécus : lectures, musiques aimées, événements du quotidien.

Parmi ces éléments du quotidien, une phrase d'enfant sur un carnet "faire pipi derrière le radiateur" !

Pour en savoir plus sur "Schippel le Bourgeois"