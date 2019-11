" En attendant Schippel " de Martin Moulin (4/5)

« En attendant Schippel » pour comédien et six instruments de Martin Moulin

Interprété par l'ensemble Offrandes

Avec : Laure Balteaux, violoncelle, voix - Samuel Boré, piano et voix - Stéphane Charlot, saxophones, voix - PatrickCondé, comédien - Jean-Christophe Garnier, percussions, voix - GuillaumeGrimal, clarinette, voix et Olivier Mingam, violon, voix)

Direction : Martin Moulin

Création enregistrée le 24 octobre 2019 à Radio France.

Quatrième saynète :mesto, disparato

à György Kurtag, et en souvenir de Mathias et Haydée

Chaque jour de la semaine, les saynètes de "En Attendant Schippel" ont leur humeur.

Celle d’hier était malicieuse, voire irrévérencieuse, celle d’aujourd’hui est douce et rêveuse. C’est une déploration dédiée à un compositeur qui compte beaucoup pour Martin Moulin : György Kurtag. Elle est aussi dédiée à deux amis trop tôt disparus : Mathias et Hardée.

"C’est la plus classique des 5" nous dit Martin Moulin. Pourtant là encore, les musiciens se font acteurs du drame. Trois d’entre eux/elles chantent une déploration et constituent un choeur de pleureuses..