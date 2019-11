" En attendant Schippel " de Martin Moulin (3/5)

« En attendant Schippel » pour comédien et six instruments de Martin Moulin

Interprété par l'ensemble Offrandes

Avec : Laure Balteaux, violoncelle, voix - Samuel Boré, piano et voix - Stéphane Charlot, saxophones, voix - PatrickCondé, comédien - Jean-Christophe Garnier, percussions, voix - GuillaumeGrimal, clarinette, voix et Olivier Mingam, violon, voix)

Direction : Martin Moulin

Création enregistrée le 24 octobre 2019 à Radio France.

Troisième Saynète : de ce Temps braillé (schwunglos, unmässig)

à la belle équipe de Schippel

L'Ensemble Offrandes est basé dans un lieu pas tout à fait ordinaire : la Fonderie au Mans.

Il y côtoie au quotidien les comédiens du Théâtre du Radeau et sa compagnie. Du coup, par porosité sans doute, les musiciens d'Offrandes sont tout à la fois, comédiens et musiciens. C'est perceptible dans la suite "En attendant Schippel" que Martin Moulin a imaginée pour ces musiciens et pour le comédien Patrick Condé.

Aujourd'hui mercredi, troisième saynète. Son titre est emprunté à un recueil de Paul Celan.

