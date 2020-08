" Éloge des ruines " de Jérôme Noetinger (5/5)

Pour Création Mondiale, Jérôme Noetinger a imaginé une pièce de musique concrète dans son studio électro-acoustique, pendant la période de confinement : " Eloge des ruines ".

" Éloge des ruines " de Jérôme Noetinger

Musique concrète composée dans le studio de l'auteur, entre janvier et mai 2020

Dédiée à la mémoire de Sean Baxter, mort le 15 mars 2020

Pièce n°5

Jérôme Noetinger définit le musicien Sean Baxter mort en mars dernier comme un "punk philosophe improvisateur". Leur rencontre date de 2007 et s’est faire au festival Musique Action à Vandoeuvre les Nancy. Il l’avait ensuite retrouvé au sein du groupe Faust à Melbourne.

Sean Baxter était un activiste de la scène expérimentale australienne. Il avait initié une série de concert intitulée 'The Make It Up Club’ (plus de 20 ans d’existence)

La disparition de Sean Baxter a modifié le cours de "Eloge des Ruines", notamment les pièces 1 et 5 de la suite, qui sont basées sur des sons qui appartenaient au musicien australien. Dans ces deux pièces, Jérôme Noetinger se livre à un jeu d’écroulement du jeu caractéristique de Sean Baxter à la batterie.

