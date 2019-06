" Electronic Introspections 1 " pour piano et dispositif électronique de Daniel Cabanzo (4/5)

« Electronic Introspections 1 » pour piano et dispositif électronique de Daniel Cabanzo

Avec Jean-Marie Cottet, piano

Création enregistré au Studio de Meudon le 20 mai 2019

Quatrième tableau

C’est dans le studio de Meudon, le 20 mai, que Daniel Cabanzo et Jean-Marie Cottet se sont retrouvés pour donner naissance à la toute nouvelle pièce de Daniel CabanzoElectronic Introspections 1

La musique a jailli de leur complicité, très spontanément et dans un bel élan. S’il y a eu des reprises, c’est que parfois, la machine (l’ordinateur) n’en fait qu’à sa tête et prend quelques libertés…

, © PIerric Charles

Au fil de la semaine, les Introspections électroniques de Daniel Cabanzo sont de plus en plus sauvages et "dramatiques". Le pianiste Jean-Marie Cottet parle même de « montée en puissance » !