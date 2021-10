« Effet d’annonce » de Lucie Prod’homme (3/5)

Dans Création mondiale cette semaine, cinq miniatures légères et poétiques de Lucie Prod’homme, également auteur des textes. On plonge dans l’univers loufoque des petites annonces.

« Effet d’annonce » Pièce mixte pour mezzo-soprano, piano et sons fixés de Lucie Prod’homme

Avec l’Ensemble PTYX : Marie Perrin (mezzo-soprano) & Catherine Kwon (piano)

Création enregistrée à Radio France le 09 octobre 2021

Effet d’annonce N°3 : Charles attend ("abracadabrantesque")

Dans le royaume des petites annonces, les charlatans ne manquent pas. Lucie Prod'homme s'en est souvenue avec cette brève, un vrai rôle de composition pour la chanteuse, qui campe le rôle du charlatan (ou Charles attend)

Dans la brève d'aujourd'hui, les musiciennes de l'ensemble Ptyx sont priées (notice de la partition) de "déjanter"...

Marie Perrin, ça tombe bien, a le sens du jeu. Elle fait partie depuis des années d'une troupe de théâtre. Il n'empêche, "déjanter" avec un casque sur les oreilles et la diffusion de sons préenregistrés reste un défi, d'autant plus qu'à cette partie électroacoustique s'ajoute la partie de piano, elle bien incarnée !

Marre ?

À bout ?

Vous doutez d’ tout ?

Amour à rebours

Travail qui déraille

Charles attend

Votre appel

On vous ment ?

Désanvout’ment !

Vous êtes perdu ?

C’est résolu !

Incertitude ?

Pas d’inquiétude !

Charles se magne

Pour vous aider

Dans un breuvage

ou un doigt d’vin

lit les présages

et signes indiens

Et même s’il en a marre

du café

Charles fait tout

pour deviner

Résultats

garantis

Enchantements

à tout prix

Passé

Présent

Avenir

Vos paierez

Content

Et cartes

sur table