« Ecrits sur l’eau » pour piano de Madeleine Isaksson (4/5)

Dans Création mondiale cette semaine, « Ecrits sur l’eau » de la compositrice Madeleine Isaksson. Cette page nouvelle signe la rencontre de la compositrice avec la jeune pianiste Maroussia Gentet.

« Ecrits sur l’eau » pour piano de Madeleine Isaksson

Par Maroussia Gentet, piano

Création enregistrée le 15 décembre 2020 à l’auditorium de Radio France

Quatrième Tableau

Madeleine Isaksson est originaire de Stockholm, mais elle vit en France depuis plus de trente ans, et sa vision de la mer c’est celle de l’Atlantique, pas du tout de la Mer du Nord. Chaque jour, avec la complicité de Maroussia Gentet elle nous offre sa vision du monde marin, des mouvements de l’eau qu’elle rapproche des mouvements du temps qui rythment et emportent nos vies.

Aujourd’hui jeudi, quatrième tableau, très lié (legato) et tranquille.