« Ecrits sur l’eau » pour piano de Madeleine Isaksson (2/5)

Dans Création mondiale cette semaine, « Ecrits sur l’eau » de la compositrice Madeleine Isaksson. Cette page nouvelle signe la rencontre de la compositrice avec la jeune pianiste Maroussia Gentet.

« Ecrits sur l’eau » pour piano de Madeleine Isaksson

Par Maroussia Gentet, piano

Création enregistrée le 15 décembre 2020 à l’auditorium de Radio France

Deuxième tableau

Les « Ecrits sur l’eau » de Madeleine Isaksson alternent des mouvements rapides et des mouvements suspendus. Le deuxième tableau est le plus suspendu de tous. La compositrice et la pianiste ont beaucoup travaillé main dans la main à cette idée de suspension du temps : nous sommes aujourd’hui au-dessus de la surface de la mer. La compositrice avait à l’esprit l’image de gouttes d’eau sur le miroir de la mer …

Ce deuxième tableau aurait pu s’étirer davantage, si le format de l’émission l’avait permis … il correspond à une forme de lenteur revendiquée par Madeleine Isaksson.