« Divertimento » de Airelle Besson (5/5)

Airelle Besson est la compositrice de la semaine dans nos brèves sonores. Pour le duo trompette/tuba des frères Leleu, elle a imaginé une suite de miniatures tout entières traversées par la légèreté, le jeu, le divertissement : "Divertimento"

« Divertimento » de Airelle Besson

Avec le duo Leleu Brothers : Romain Leleu (trompette) & Thomas Leleu (tuba)

Enregistré à La Muse en Circuit le 30 novembre 2021

Mouvement 5 : Jeux d'enfants

C'est un mouvement rapide qui referme la suite d'Airelle Besson, un tableau d'esprit mutin et ludique. Cette miniature porte l'empreinte d'échanges de la compositrice avec sa petite fille. Quand sa mère se retirait dans son bureau pour travailler sur son Divertimento, et notamment sur ce mouvement, elle lui demandait : "tu peux me chanter ton dernier morceau ?". Le jour de l'enregistrement de cette miniature à Alfortville en novembre dernier, Romain et Thomas Leleu retrouvaient eux aussi leurs plaisirs de jeux d'enfants, une enfance qu'ils ont partagée !

