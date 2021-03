« Diva Machina » de Birke Bertelsmeier (4/5)

Dans création Mondiale cette semaine cinq visions de la machine : "Diva Machina", une page signée Birke Bertelsmeier, compositrice formée à Cologne, Karlsruhe et Paris, et que nous révèle aujourd'hui l'Ensemble C-Barré

« Diva Machina » de Birke Bertelsmeier pour grand ensemble

Ensemble C Barré

Direction : Sébastien Boin

Création enregistrée à Radio France le 21 décembre 2020

Fragment 4 HAARP

Pas d'allusion à la mythologie aujourd'hui, ni à un dieu quelconque dans Haarp. Quoi que...

On a en mémoire la figure de Zeus qui lance des éclairs avec son sceptre et déclenche le tonnerre ! Haarp, c'est le nom d'un programme de recherche militaire et scientifique américain qui pourrait agir sur l'ionosphère et le climat.

Birke Bertelsmeier est très préoccupée, comme nous tous, par la survie de notre planète, l'équilibre de l'écosystème et le dérèglement climatique.

Ha(a)rp, c'est aussi l'éolienne, une machine dont on dit qu'elle pourrait déclencher des tremblements de terre... Nos machines peuvent-elles agir sur le climat ?

Actualités

Mécanique de l’Intuition - Le 03 mai 2020 [REPORT]

Ensemble C Barré, Francisco Alvarado, Giulia Lorusso, Birke Bertelsmeier

Porté par l’Ensemble C Barré, ce concert interroge la mécanique et le vaste imaginaire sonore qui l’accompagne.

Déclinant un effectif instrumental insolite, le programme repousse les limites de l’orchestration en exploitant notamment l’électroacoustique fixée ou en temps réel, ainsi que l’intelligence artificielle.

Ces machineries mystérieuses et fascinantes, aux structures tantôt robustes et monstrueuses, tantôt bricolées et précaires, obstinées ou déréglées, gigantesques ou quantiques, organiques ou psychiques, révèlent le fonctionnement d’une mécanique profondément liée au désir, à l’éros, à l’enfance, à la mort, au système social, à l’industrie ou à la société de consommation.

Réservations ici