« Diva Machina » de Birke Bertelsmeier (3/5)

Dans création Mondiale cette semaine cinq visions de la machine : "Diva Machina", une page signée Birke Bertelsmeier, compositrice formée à Cologne, Karlsruhe et Paris, et que nous révèle aujourd'hui l'Ensemble C-Barré

« Diva Machina » de Birke Bertelsmeier pour grand ensemble

Ensemble C Barré

Direction : Sébastien Boin

Création enregistrée à Radio France le 21 décembre 2020

Fragment 3 ARTEMIS

Artemis est incarnée comme Pandore (miniature du lundi) par le duduk arménien. Mais cette fois, le duduk chante seul. Les autres musiciens de l'ensemble sont muets !

Artemis est celle qui propage les maladies, les épidémies. Birke Bertelsmeier ne regarde pas vers la mythologie, sans suggérer un lien avec nos sociétés contemporaines. Nous sommes en période de pandémie, et cette pandémie a des incidences très fortes sur la santé, la vie des humains, mais aussi sur la vie culturelle. Comme le joueur de duduk, les musiciens sont muets en ce moment, les salles de concert sont fermées, les liens sociaux sont rompus...

Actualités

Mécanique de l’Intuition - Le 03 mai 2020 [REPORT]

Ensemble C Barré, Francisco Alvarado, Giulia Lorusso, Birke Bertelsmeier

Porté par l’Ensemble C Barré, ce concert interroge la mécanique et le vaste imaginaire sonore qui l’accompagne.

Déclinant un effectif instrumental insolite, le programme repousse les limites de l’orchestration en exploitant notamment l’électroacoustique fixée ou en temps réel, ainsi que l’intelligence artificielle.

Ces machineries mystérieuses et fascinantes, aux structures tantôt robustes et monstrueuses, tantôt bricolées et précaires, obstinées ou déréglées, gigantesques ou quantiques, organiques ou psychiques, révèlent le fonctionnement d’une mécanique profondément liée au désir, à l’éros, à l’enfance, à la mort, au système social, à l’industrie ou à la société de consommation.

