« Diomedea Exulans » de Carine Bonnefoy (4/5)

Dans Création mondiale cette semaine, un septet réuni autour de la pianiste de jazz Carine Bonnefoy pour une invitation au voyage sur les ailes de l’albatros hurleur, Diomedea Exulans

« Diomedea Exulans » pour septet jazz de Carine Bonnefoy

Avec Manu Domergue, Ninon Valder, Thomas Savy, Barbara Leliepvre, Simon Tailleu, Muriel Gastebois,Carine Bonnefoy

Création enregistrée le 07 avril Salle Colonne

Fragment 4 : Elévation

Le vol de l’albatros n’est pas seulement gravé dans la mémoire de Carine Bonnefoy, comme l’une des images fortes de ses racines, les grands espaces polynésiens. L’image de ce vol a bel et bien pris possession de son être. La musicienne est même allée jusqu’à le faire graver sur sa peau.

De l’avant-bras de notre musicienne s’envole une nuée d’albatros (à moins que ce ne soient les séquences d’un seul et même envol). La musique est une autre façon, plus intérieure et abstraite, de suggérer l’appel du large, l’envol.