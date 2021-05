« Diomedea Exulans » de Carine Bonnefoy (3/5)

Dans Création mondiale cette semaine, un septet réuni autour de la pianiste de jazz Carine Bonnefoy pour une invitation au voyage sur les ailes de l’albatros hurleur, Diomedea Exulans

« Diomedea Exulans » pour septet jazz de Carine Bonnefoy

Avec Manu Domergue, Ninon Valder, Thomas Savy, Barbara Leliepvre, Simon Tailleu, Muriel Gastebois,Carine Bonnefoy

Création enregistrée le 07 avril Salle Colonne

Fragment 3 : In & out

Chaque jour, Carine Bonnefoy et les musiciens de son orchestre nous offrent un instantané sonore qui correspond à l’un des états de l’albatros hurleur. C’est un peu comme dans un film de nature, où l’on aurait choisi cinq images dans le cycle de l’évolution de l’albatros : depuis la terre ferme jusque dans les airs.

In & out représente dans ce cycle un moment de rupture, associé à la nécessité de la subsistance. L’oiseau doit quitter son élément naturel, les airs, et plonger dans l’océan pour se nourrir. La sortie est difficile. Ses plumes sont gorgées d’eau…