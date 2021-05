« Diomedea Exulans » de Carine Bonnefoy (1/5)

Dans Création mondiale cette semaine, un septet réuni autour de la pianiste de jazz Carine Bonnefoy pour une invitation au voyage sur les ailes de l’albatros hurleur, Diomedea Exulans

« Diomedea Exulans » pour septet jazz de Carine Bonnefoy

Avec Manu Domergue, Ninon Valder, Thomas Savy, Barbara Leliepvre, Simon Tailleu, Muriel Gastebois, Carine Bonnefoy

Création enregistrée le 07 avril Salle Colonne

Fragment 1 : A terre

Au coeur de cette création, la Polynésie et ses albatros hurleurs, des oiseaux que Carine Bonnefoy a souvent l’occasion d’observer quand elle retourne au pays de ses ancêtres côté maternel.

Elle les observe dans leur cycle d’évolution ; dans le ciel, en plein vol, et aussi sur la terre ferme, où ils perdent un peu de leur superbe… Leur démarche lourde et gauche est suggérée par le violoncelle et la contrebasse.

C’est à terre que commence l’histoire que nous raconte cette semaine Carine Bonnefoy avec son orchestre en miniature.