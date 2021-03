« Tribology » de Sébastian Rivas pour quatuor à cordes (5/5)

Le compositeur de la semaine dans Alla Breve est Sébastien Rivas. Pour les musiciens du quatuor Tana, il a imaginé une suite de cinq miniatures qui reviennent à l'origine de notre relation aux instruments à cordes, d'où le titre, savant en apparence, de "Tribologie".

«Tribology» de Sébastian Rivas pour quatuor à cordes

Quatuor Tana :

Antoine Maisonhaute et Ivan Lebrun, (violons), Maxime Désert (alto), Jeanne Maisonhaute, violoncelle

Enregistré le 24 octobre 2016 à Radio France - rediffusion

Tribology, cinq Etudes de frictions, usures, et lubrifications

Cinquième pièce : Corrosions

Sébastien Rivas a évolué musicalement à ses tout débuts dans l'univers du jazz, du rock et de l'improvisation, avant de se tourner vers le piano et la composition.

Aujourd'hui, le jazz et le rock sont loin de ses préoccupations. Par contre, la liberté de l'improvisation l'occupe toujours, et sa musique écrite est souvent un équilibre subtil entre liberté et structure.

C'est sensible aussi dans les Etudes pour quatuor à cordes de cet Alla Breve.

La cinquième de ces Etudes, Corrosions, est un condensé des quatre précédentes. Elle rassemble toutes les techniques de jeu, toutes les approches archéologiques des cordes envisagées par le compositeur dans ces études.