« Résonances des imagiers » de Javier Elipe Gimeno (4/5)

Résonances des imagiers, c’est le titre de la suite de miniatures imaginées par le jeune compositeur espagnol Javier Elipe pour les musiciens de l’Ensemble Sillages dirigé par Gonzalo Bustos

« Résonances des imagiers » de Javier Elipe Gimeno pour ensemble instrumental

Par l’Ensemble Sillages :

Stephane Sordet (saxophone), Maxime Chevrot (trombone), Céline Rivoal (accordéon), Vincent Laterme (piano), Ingrid Shoenlaub (violoncelle), Didier Meu (contrebasse), Eve Payeur (percussion). Direction Gonzalo Bustos

Création enregistrée le 20 mai Salle Colonne

Fragment 4

Résonances des imagiers a été pensé par son auteur comme un parcours. Javier Elipe nous fait voyager à travers les variations d’un matériau musical qui, d’une pièce à l’autre, n’est ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre.

Javier Elipe et Gonzalo Bustos on eu grand plaisir à se retrouver et à créer ensemble cette suite de pièces vivantes et très ciselées.

L’ensemble Sillages existe depuis 30 ans et réunit depuis sa genèse des compositeurs et des interprètes.

Gonzalo Bustos est d’ailleurs lui-même aussi compositeur.