« Contre-Clairon » de Maël Bailly (2/5)

Le compositeur de la semaine dans nos brèves sonores est Maël Bailly. Pour les musiciens de l'Ensemble Alternance il a imaginé une musique malicieuse baptisée "Contre-clairon". La trompette y joue un rôle certain !

« Contre-Clairon » de Maël Bailly pour trois musiciens et diapasons

Ensemble Alternance : Claire Merlet, Noé Nillni, Jean-Luc Menet

Enregistré le 29 novembre 2021 à La Muse en Circuit - Alfortville

Fragment 2

"Joyeux et sonore" (comme un orgue à bouche ou à vapeur)

"Contre-Clairon" se joue contre le caractère habituellement éclatant et sonore de la trompette. Noé Nillni, trompettiste de l'ensemble Alternance, musicien au jeu très fin, très sensible, se trouve en situation délicate dans les miniatures de Maël Bailly. Il lui faut se fondre dans les sonorités de la flûte et de l'alto...

C'est vrai de tous les fragments sauf de celui d'aujourd'hui, de loin le plus sonore !