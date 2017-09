" Clockworks " de Fabien Cali (Rediffusion 5/5)

« Clockworks » de Fabien Cali (A la mémoire de Frédérick Martin) Par le Trio Polycordes : Jean-Marc Zvellenreuther : guitare, Florentino Calvo : mandoline, Sandrine Chatron : harpe Rediffusion de la création enregistrée le 22 avril 2016 à Radio France.

Cinquième tableau : Inventaire

Chaque compositeur sollicité pour l’écriture de notre puzzle musical a sa façon d’envisager la relation entre les parties (les mouvements séparés qui ponctuent notre semaine) et le tout (la pièce dans son intégralité diffusée le samedi soir à 23h30).

, © Radio France

Fabien Cali a tissé des liens subtils entre les cinq tableaux de ses Clockworks joués par le trio Polycordes. Les quatre premiers convergent vers le 5ème et dernier, sorte de « best of » auquel il a donné le titre d’Inventaire.