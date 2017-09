" Clockworks " de Fabien Cali (Rediffusion 4/5)

« Clockworks » de Fabien Cali (A la mémoire de Frédérick Martin) Par le Trio Polycordes : Jean-Marc Zvellenreuther : guitare, Florentino Calvo : mandoline, Sandrine Chatron : harpe Rediffusion de la création enregistrée le 22 avril 2016 à Radio France.

Quatrième tableau : Digits

Il a étudié la guitare classique, le jazz, l’écriture, l‘orchestration et l’improvisation. Fabien Cali n’en finit pas d’ouvrir son champ d’investigation. C’est un boulimique de musique et d’expériences. Il aime se promener d’un univers à l’autre et fuit volontiers les classifications et les cloisonnements.

Il compose par exemple régulièrement pour l’image et des réalisateurs tels que Guillaume Vincent (pour le film "Terre des Ours"). Il aime aussi écrire pour des formations originales. C’est ce qui l’a amené vers le mandoliniste Florentino Calvo et le trio Polycordes.

Avec eux, il explore toute cette semaine sur les cordes pincées l’univers des mécanismes d’horlogerie.

La miniature d’aujourd’hui, Digits, est la plus rapide et la plus redoutablement mécanique des cinq !