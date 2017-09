" Clockworks " de Fabien Cali (Rediffusion 3/5)

« Clockworks » de Fabien Cali (A la mémoire de Frédérick Martin) Par le Trio Polycordes : Jean-Marc Zvellenreuther : guitare, Florentino Calvo : mandoline, Sandrine Chatron : harpe Rediffusion de la création enregistrée le 22 avril 2016 à Radio France.

Troisième tableau : Nocturnes

La musique qui rythme notre semaine est le fruit d’une rencontre entre le jeune compositeur Fabien Cali et le mandoliniste Florentino Calvo. Les initiales de leurs prénoms et noms étaient déjà une promesse d’entente cordiale. Cette entente s’est confirmée ces dernières années et les a amenés à faire équipe sur la musique de Clockworks.

Ces cinq variations sur l’idée de mécanismes ne sont rien d’autre que des impressions poétiques. Le troisième tableau de la suite Nocturnes nous plonge dans un univers mystérieux, comme si quelque gouttes d’eau venaient résonner sous les voûtes d’une chapelle ou d’une citerne souterraine…

Dans cette pièce rêveuse, Florentino Calvo joue d’une mandoline particulière : celle qu’il a prêtée au compositeur, guitariste de formation, pour écrire la pièce.