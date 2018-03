" Cinq Stades de l'existence " pour harpe de Chen Yao (Rediffusion 4/5)

« Cinq Stades de l'existence » pour harpe de Chen Yao

Par Nicolas Tulliez, harpe solo

Rediffusion de la création enregistrée le 7 novembre 2015 à Radio France

Quatrième tableau :la maturité est un paysage peint

Ecrire une pièce solo pour la harpe occidentale a été un vrai défi pour le compositeur chinois Yao Chen, même si la harpe lui est très familière. D'abord parce que c'est un grand amoureux et connaisseur de la musique française, et qu'il a grandi en écoutant la musique de Debussy.

D'ailleurs, la suite de miniatures que Yao Chen a imaginées pour cette émission et la harpe solo de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, Nicola Tulliez, est un hommage à la France et à Debussy.