" Cinq Stades de l'existence " pour harpe de Chen Yao (Rediffusion 3/5)

« Cinq Stades de l'existence » pour harpe de Chen Yao

Par Nicolas Tulliez, harpe solo

Rediffusion de la création enregistrée le 7 novembre 2015 à Radio France

Troisième tableau :La jeunesse est composée de routes et de parcours innombrables

La spiritualité fait partie du quotidien de Yao Chen, compositeur de la Chine moderne !

Elle imprègne en profondeur sa musique et est sensible dans les titres français choisis par le compositeur pour les cinq mouvements de sa suite pour harpe : les Cinq stades de l'existence.

Chacun de ces mouvements renvoie à un âge de l'humain : le premier à l'enfance, le deuxième à l'adolescence et celui d'aujourd'hui à la jeunesse.

Yao chen a un lien profond au bouddhisme...