" Cinq Stades de l'existence " pour harpe de Chen Yao (Rediffusion 2/5)

« Cinq Stades de l'existence » pour harpe de Chen Yao

Par Nicolas Tulliez, harpe solo

Rediffusion de la création enregistrée le 7 novembre 2015 à Radio France

Deuxième tableau :L'Adolescence est la fragrance diffuse de l'été

Créer à distance une oeuvre composée à des milliers de kilomètres de la France est chose possible aujourd'hui !

Nicolas Tulliez a enregistré pour nos Alla Breve le 7 novembre 2015, la toute première version des Cinq Stades de l'Existence de Yao Chen, avec pour interlocuteur principal notre équipe de prise de son.

Yao Chen n'a pas pu faire le voyage jusqu'à Paris !

Quoi qu'il en soit, la relation de confiance entre le compositeur et l'interprète avait été établie bien longtemps en amont.

Yao Chen s'est lancé avec beaucoup d'enthousiasme dans la composition. Seule difficulté peut-être ; trouver sa voir propre sur un instrument connoté (la musique française...) et sur une aussi courte durée !