« Cinq secondes d’Arc » pour orchestre, de Christian Rivet (1/5)

« Cinq secondes d’Arc » pour orchestre, de Christian Rivet

Par l’Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction Elena Schwarz

Création enregistrée à La Philharmonie de Paris le 07 juin 2018

Seconde 1 : Comme une Onde

Dans cette page d’orchestre, Christian Rivet joue aux énigmes. Qu’est-ce qui au télescope donne cinq secondes d’arc ? Chaque tableau de la suite apporte une réponse à l’énigme.

Le télescope nous permet d’observer les objets célestes et l’infiniment loin. Christian Rivet est un esprit rêveur qui a la tête dans les étoiles et aime s’enivrer d’infini.

La page d’aujourd’hui nous en donne un aperçu. Deux idées poétiques la traversent ; le champs vibratoire d’un accord et l’idée de temps suspendu obtenu par une mélodie virtuelle qui se dessine dans des formules d’accompagnement. Cette première seconde d’arc joue sur le scintillement et se souvient du mouvement lent du quintette à deux violoncelles de Schubert, l’un des moments les plus magiques de l’histoire de la musique !