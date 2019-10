« Cinq petites entropies » pour viole d’amour de Garth Knox (Rediffusion 4/5)

« Cinq petites entropies » pour viole d’amour de Garth Knox

En cinq mouvements : Parallèles / Parade / Pluie / Passerelle / Passacaille

Interprété par Garth Knox, viole d’amour

Rediffusion de la création enregistrée le 25 mai 2016 à Radio France

Quatrième Mouvement :Passerelle

C’est une musique accessible à tous que nous propose cette semaine Garth Knox avec ses Petites Entropies pour viole d’amour, et une musique qui explore en même temps !

Le répertoire de Garth Knox à l’alto et à la viole s’étend loin derrière et loin devant, du Moyen Age aux langages d’aujourd’hui.

La musique qu’il compose aussi intégrée toutes les musiques qui le traverse : musique ancienne, musique contemporaine et musique traditionnelle. Et puis il y a le geste improvisé et tout ce que la notation musicale ne peut pas saisir...

D’ailleurs, écrire pour un instrument comme la viole d’amour est très compliqué : on est souvent aux limites de l’écriture !

Dans Passerelle, Garth Knox improvise l’instrument posé devant lui…