« Cinq petites entropies » pour viole d’amour de Garth Knox (Rediffusion 1/5)

« Cinq petites entropies » pour viole d’amour de Garth Knox

En cinq mouvements : Parallèles / Parade / Pluie / Passerelle / Passacaille

Interprété par Garth Knox, viole d’amour

Rediffusion de la création enregistrée le 25 mai 2016 à Radio France

Premier mouvement :Parallèles

Garth Knox est né en Irlande. Il a adopté la France il y a maintenant presque 30 ans et dessine un parcours singulier entre musiques d’hier et d’aujourd’hui, écriture et improvisation.

Garth Knox aime raconter des histoires… c’est ce qu’il fait cette semaine avec la rediffusion de ses Petites Entropies qui sont en quelque sorte des études, des explorations de la viole d’amour avec en plus un esprit ludique, celui de l’entropie, c'est à dire de la transformation des matériaux sonores de l’ordre au chaos, du plus simple au plus complexe.

C’est ce qui se passe dans Parallèles, une pièce qui aime déjouer notre écoute par le croisement de trois lignes musicales qui, plutôt que de défiler en parallèle, se croisent et se mélangent !