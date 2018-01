" Cinq histoires venues d'ailleurs " de Diego Losa (Rediffusion 1/5)

« Cinq histoires venues d'ailleurs » de Diego Losa Composition acousmatique (GRM – Radio France) Rediffusion de la création enregistrée en septembre 2015

Première histoire

Encore une figure d'Argentin cette semaine dans Alla Breve / Création mondiale.

Diego Losa est actif en France depuis plus de 20 ans, et son intégration à l'équipe du GRM s'est faite dans la continuité de ses activités au sein du LIPM, le Laboratoire de Recherche et de Production Musicale de Buenos Aires, une structure finalement assez proche du GRM français. Au GRM, Diego Losa a coutume de recevoir les compositeurs invités et de leur offrir son assistance technique. Parfois, surtout l'été, les studios sont en jachère. Diego Losa en a profité ; il s'est enfermé dans les studios et a élaboré la musique de des "Cinq Histoires venues d'ailleurs ". Il a commencé par enregistrer des sons nouveaux…