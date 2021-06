« Cinq Etudes sacrées » de Yann Robin (2/5)

Le compositeur de la semaine dans Création Mondiale est Yann Robin. Pour l’Ensemble vocal les Métaboles, dirigé par Léo Warynski, il a composé sur les textes de la messe des morts Cinq Etudes sacrées

« Cinq Etudes sacrées » de Yann Robin pour chœur à six voix

Par l’Ensemble les Métaboles:

Anne-Claire Baconnais (soprano) Aurélie Bougle (mezzo-soprano), Laura Muller (alto), Samuel Zattoni-Rouffy (ténor), Ryan Veillet (baryton), René Ramos-Premier (basse)

Direction : Léo Warynski

Création enregistrée le 1er juin Salle Colonne

Mouvement 2 : Kyrie

Les_Cinq Etudes sacrées_de Yann Robin sont un bel exemple de tissage entre modernité et tradition, recherche sonore et attachement au chant lyrique. Yann Robin écoute beaucoup de musique ancienne ; le répertoire lyrique l’intéresse beaucoup, et sa musique s’inscrit dans cette tradition. La plongée dans les textes sacrés (ceux du requiem) lui a fait encore plus apprécier les musiques du passé.

Le Kyrie est sans doute l’étude la plus lyrique, la plus madrigalesque des cinq !