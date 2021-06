« Cinq Etudes sacrées » de Yann Robin (1/5)

Le compositeur de la semaine dans Création Mondiale est Yann Robin. Pour l’Ensemble vocal les Métaboles, dirigé par Léo Warynski, il a composé sur les textes de la messe des morts Cinq Etudes sacrées

« Cinq Etudes sacrées » de Yann Robin pour chœur à six voix

Par l’Ensemble les Métaboles:

Anne-Claire Baconnais (soprano) Aurélie Bougle (mezzo-soprano), Laura Muller (alto), Samuel Zattoni-Rouffy (ténor), Ryan Veillet, baryton René Ramos-Premier (basse)

Direction : Léo Warynski

Création enregistrée le 1er juin Salle Colonne

Mouvement 1 : Introïtus

Yann Robin dit avoir une relation ambigüe au sacré. Il n'est pas croyant, mais la spiritualité surgit dans son travail depuis une dizaine d’années, depuis son séjour à Rome comme pensionnaire à la Villa Médicis. Difficile d’échapper au sacré quand on vit à Rome ! Le chemin vers le spirituel s’est fait par le truchement des œuvres d’art.

Ces Etudes pour six chanteurs sont un pas important du compositeur vers le sacré, qui verra son prolongement dans un concerto pour deux pianos, orgue, chœur et orchestre ; une composition qui fera se rencontrer le profane et le sacré et sera créée à Radio France en 2023