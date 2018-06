" Cinq Etudes pour une Odyssée " pièce électroacoustique de Vincent-Raphaël Carinola (4/5)

« Cinq Etudes pour une Odyssée » pièce électroacoustique de Vincent-Raphaël Carinola

Réalisée en collaboration avec le GRM

Création enregistrée le 25 avril 2018 au GRM de Paris

Quatrième mouvement : Hélios

Vincent-Raphaël Carinola est ce qu’on peut appeler un compositeur de studio, même s’il aime aussi composer de la musique instrumentale et vocale, et de la musique qui combine les possibilités de l’électronique musicale et de l’acoustique.

Le mois dernier, il s’est enfermé dans un studio du GRM à Radio France pour composer ses Cinq Etudes pour une Odyssée. Les matériaux étaient préparés à l’avance. Il n’y avait plus qu’à faire de la musique avec.

Chaque jour, nous découvrons une miniature née de ce travail d’alchimiste. Aujourd’hui, 4ème étude pour une Odyssée nous emmène sur l’Ile d’Hélios : une miniature qui saisit par son caractère champêtre, avec ses sonorités de cloches : le troupeau d’Hélios !