" Cinq Enigmes " de Rika Suzuki (5/5)

« Cinq Enigmes » de Rika Suzuki

Pour voix, et quatre instruments

Créée par Mareike Schellenberger, mezzo-soprano

Avec Sophie Deshayes, flûte et le Trio Polycordes :

Florentino Calvo (mandoline), Jean-Marc Zvellenreuther (guitare) et Sandrine Chatron (harpe)

Création enregistrée le 1er juillet 2019 à la Seine Musicale de Boulogne

Enigme 5

Au théâtre, la voix est importante. C’est par elle que passent l’émotion, l’humeur. Les gestes évidemment l’accompagnent. La chanteuse-actrice Mareike Schellenberger a pris beaucoup de plaisir à entrer dans les humeurs imaginées pour elle par la compositrice.

Aujourd’hui vendredi, 5ème humeur : la tristesse.

En dialogue avec la voix, les quatre instruments participent à l’action théâtrale. Rita Suzuki a pensé les timbres des instruments de façon classique et nouvelle à la fois, en jouant sur les sons-bruits.