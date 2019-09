" Cinq Enigmes " de Rika Suzuki (4/5)

« Cinq Enigmes » de Rika Suzuki

Pour voix, et quatre instruments

Créée par Mareike Schellenberger, mezzo-soprano

Avec Sophie Deshayes, flûte et le Trio Polycordes :

Florentino Calvo (mandoline), Jean-Marc Zvellenreuther (guitare) et Sandrine Chatron (harpe)

Création enregistrée le 1er juillet 2019 à la Seine Musicale de Boulogne

Enigme 4

Des onomatopées, des cris, ces chuchotements, des bâillements... et bien d’autres expressions. Nos voix sont un trésor sans limites, celle de Marieke Schellenberger, chanteuse-actrice, l’est encore plus !

Rita Suzuki en profite. Rien de tel que la voix pour sonder l’âme humaine, ses humeurs, dans les moments de sérénité et dans les moments de crise.

Humeur numéro 4 aujourd’hui : la colère !

On peut rire de colère, c’est ce que fait notre chanteuse-actrice dans cette saynète...