" Cinq Enigmes " de Rika Suzuki (3/5)

« Cinq Enigmes » de Rika Suzuki

Pour voix, et quatre instruments

Créée par Mareike Schellenberger, mezzo-soprano

Avec Sophie Deshayes, flûte et le Trio Polycordes :

Florentino Calvo (mandoline), Jean-Marc Zvellenreuther (guitare) et Sandrine Chatron (harpe)

Création enregistrée le 1er juillet 2019 à la Seine Musicale de Boulogne

Enigme 3

Une voix et quatre instruments aux sonorités bien typées : le trio Polycordes qui associe la mandoline, la guitare et la harpe, et la flûte de Sophie Deshayes, pour lier entre eux tous les timbres.

Ce sont les couleurs que Rika Suzuki a choisies pour ses miniatures.

Et si une caméra avait pu se glisser dans le studio d’enregistrement des "Cinq Enigmes", les images auraient montré comment l’actrice de ces Enigmes, Mareike Schellenberger, passe d’une humeur à une autre.

Aujourd’hui mercredi, troisième humeur ; l’évasion dans le rêve …