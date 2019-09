" Cinq Enigmes " de Rika Suzuki (2/5)

« Cinq Enigmes » de Rika Suzuki

Pour voix, et quatre instruments

Créée par Mareike Schellenberger, mezzo-soprano

Avec Sophie Deshayes, flûte et le Trio Polycordes :

Florentino Calvo (mandoline), Jean-Marc Zvellenreuther (guitare) et Sandrine Chatron (harpe)

Création enregistrée le 1er juillet 2019 à la Seine Musicale

Enigme 2

Avec ses énigmes qui sont des humeurs, et des humeurs très humaines, Rika Suzuki nous emmène chaque jour au théâtre.

Humeur du mardi ; le pressentiment, celui qui saisit les musiciens du quatuor et s’empare de la mezzo soprano Marieke Schellenberger, chanteuse et actrice.

Rita Suzuki aime travailler sur les onomatopées. Elle gagne ainsi en liberté. Pour Marieke Schellenberger, chanter un texte qui n’en n’est pas un n’est pas si différent. Les onomatopées ont leur couleur, leur musique propre ! C’est comme chanter dans une autre langue.