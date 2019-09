" Cinq Enigmes " de Rika Suzuki (1/5)

« Cinq Enigmes » de Rika Suzuki

Pour voix, et quatre instruments

Créée par Mareike Schellenberger, mezzo-soprano

Avec Sophie Deshayes, flûte et le Trio Polycordes :

Florentino Calvo (mandoline), Jean-Marc Zvellenreuther (guitare) et Sandrine Chatron (harpe)

Création enregistrée le 1er juillet 2019 à la Seine Musicale de Boulogne

Enigme 1

C'est le mandoliniste Florentino Calvo qui nous fait entrer aujourd'hui dans le premier tableau de la suite. Il évoque la palette des émotions, des états psychologiques qui s'y expriment. L'énergie des saynètes est très contrastée. Les pièces les plus délicates à jouer sont peut-être les plus rêveuses et dépouillées.

Première humeur aujourd'hui, l'impatience !