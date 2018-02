" Bothsways " pour violon et violoncelle, de Pascale Criton (5/5)

Rediffusion de la création, enregistrée à Radio-France le 18 décembre 2014

Cinquième mouvement : Sways

Comment faire entendre beaucoup avec peu ?

C'est ce défi que relève la compositrice Pascale Criton en explorant les richesses d'une musique non tempérée qui demande aux interprètes d'inventer de nouveaux modes de jeu et moyens expressifs. On ne peut pas imaginer rapport plus étroit entre compositeur et interprètes. La violoniste Silvia Tarozzi et la violoncelliste Deborah Walker jouent aujourd'hui la 5ème et dernière pièce de Botsways : Sways (oscillations).

sur le web:

Retrouvez Bothways de Pascale Criton sur son disque "Infra" publié par Potlatch