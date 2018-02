" Bothsways " pour violon et violoncelle, de Pascale Criton (3/5)

Rediffusion de la création, enregistrée à Radio-France le 18 décembre 2014

Troisième mouvement : Coalescent

Depuis plus de 30 ans, Pascale Criton développe un univers musical qui renonce au tempérament des instruments et explore les micro-intervalles et leur organisation. Ses cinq miniatures intitulées Bothsways (oscillations à deux) nous donnent une idée des variations très subtiles que ces deux instruments peuvent déployer lorsqu'ils sont accordés en 17ème de ton. Dans Bothsways, il arrive que violon et violoncelle s'opposent, mais la compositrice a aussi exploré les terrains d'entente entre ces deux protagonistes. C'est le cas dans ce mouvement intitulé Coalescent.

