" Bothsways " pour violon et violoncelle, de Pascale Criton (2/5)

Rediffusion de la création, enregistrée à Radio-France le 18 décembre 2014

2ème mouvement : Talktrails

Pascale Criton est à la fois compositrice, chercheuse et musicologue. Depuis plus de trente ans, inlassablement elle explore les possibilités expressives des micro-intervalles. Sa suite de miniatures, Bothsways, est une nouvelle étape dans ce voyage au coeur de l'infiniment petit. Cette suite met en présence deux musiciennes : la violoniste Silvia Tarozzi et la violoncelliste Deborah Walker.

Bothsways, c'est la mise en vibration de leurs deux instruments accordés en 16ème de ton.

Retrouvez Bothways de Pascale Criton sur son disque "Infra" publié par Potlatch