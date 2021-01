« To be Reconstructed » de Samuel Sighicelli (3/5)

Le compositeur de la semaine dans Création Mondiale est Samuel Sighicelli, compositeur invité sur l’édition 2021 du Festival Présences de Radio France. Chaque jour, nous redécouvrons une pièce ancienne de Samuel Sighicelli : To be reconstructed pour piano et orchestre.

Samuel Sighicelli et Wilhem Latchoumia, © Anthony Arquier