" [To be enveloped] by black " de Diego Jimenez Tamame (5/5)

Dans Création Mondiale cette semaine, le compositeur est espagnol : c’est Diego Jimenez Tamame. Pour nos miniatures en avril 2019, il avait imaginé une suite instrumentale placée sous le signe du NOIR. C’est un dialogue avec l’œuvre du peintre Aldo Tambellini.

« [To be enveloped] by black » de Diego Jimenez Tamame

Pour ensemble instrumental (Flûte, clarinette, violoncelle, percussions, piano, contrebasse)

Interprété par l’Ensemble Multilatérale

Direction Léo Warynski

Rediffusion de la création enregistrée le 11 avril 2019 à la Seine Musicale à Boulogne Billlancourt

Ⅴ.Perforated on a black slate sky

La Musique de Diego Jimenez Tamame a été créée par l’Ensemble Multilatérale en avril dernier. C’est un écho sonore à l’univers du peintre, sculpteur, poète d’origine italienne Aldo Tambellini, notamment sa série de Noirs des années 1960.

Plusieurs sources sont convoquées : des aphorismes poétiques, des titres de tableaux et d’installation. Dans les années 1960, Aldo Tambellini explorait une forme d’art brut, de surfaces (toiles, pellicules, plans de bâtiment…) recouvertes par des aplats de peinture noire.

" To be envelopped by black " est le titre d’une installation de cette période : un court poème projeté sur les murs et au sol, dans une pièce plongée dans le noir…