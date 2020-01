" [To be enveloped] by black " de Diego Jimenez Tamame (4/5)

Dans Création Mondiale cette semaine, le compositeur est espagnol : c’est Diego Jimenez Tamame. Pour nos miniatures en avril 2019, il avait imaginé une suite instrumentale placée sous le signe du NOIR. C’est un dialogue avec l’œuvre du peintre Aldo Tambellini.

« [To be enveloped] by black » de Diego Jimenez Tamame

Pour ensemble instrumental (Flûte, clarinette, violoncelle, percussions, piano, contrebasse)

Interprété par l’Ensemble Multilatérale

Direction Léo Warynski

Rediffusion de la création enregistrée le 11 avril 2019 à la Seine Musicale à Boulogne Billlancourt

Ⅳ.From the invisible made visible

L’Ensemble Multilatérale fait beaucoup pour les musiques qui s’écrivent aujourd’hui. Parmi ses actions fortes, une académie d’été destinée à faire connaître les compositeurs de demain et à laquelle justement Diego Jimenez Tamame a participé. Le compositeur a pu profiter lors de cette académie du savoir-faire instrumental de tous les musiciens de cet ensemble, et de leur grande ouverture d’esprit.

L’expérience s’est renouvelée lors de l’enregistrement de " To be enveloped by black " à la Seine Musicale en avril dernier : atmosphère de travail détendue, malgré les difficultés de la partition. Les cinq pièces privilégient les préparations des instruments et des modes de jeu non traditionnels.