" [To be enveloped] by black " de Diego Jimenez Tamame (4/5)

« [To be enveloped] by black » de Diego Jimenez Tamame

Pour ensemble instrumental (Flûte, clarinette, violoncelle, percussions, piano, contrebasse)

Interprété par l’Ensemble Multilatérale

Direction Léo Warynski

Création enregistrée le 11 avril 2019 à la Seine Musicale à Boulogne Billlancourt

Ⅳ. From the invisible made visible

L’Ensemble Multilatérale fait beaucoup pour les musiques qui s’écrivent aujourd’hui. Parmi ses actions fortes, une académie d’été destinée à faire connaître les compositeurs de demain et à laquelle justement Diego Jimenez Tamame a participé. Le compositeur a pu profiter lors de cette académie du savoir-faire instrumental de tous les musiciens de cet ensemble, et de leur grande ouverture d’esprit.

L’expérience s’est renouvelée lors de l’enregistrement de " To be enveloped by black " à la Seine Musicale en avril dernier : atmosphère de travail détendue, malgré les difficultés de la partition. Les cinq pièces privilégient les préparations des instruments et des modes de jeu non traditionnels.